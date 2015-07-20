更正-欧元债市：德债收益率持稳，希腊银行业重新营业

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
(更正：因译文有误，倒数第二段改为“本月稍早”，非“本周”)
路透伦敦7月20日 - 避险的德国公债收益率(殖利率)周一持稳，希腊债务危机逐步缓解的影响，被欧元区内即将到来的偿债和息票偿付所抵消。
希腊银行业周一重开，此前希腊银行业停止营业三周，以避免因民众蜂拥取款导致银行系统崩溃。
欧盟官员希望救助协议能在8月中旬前到位，届时希腊需要从欧洲央行赎回到期债务。
71.6亿欧元的过桥融资足以满足希腊政府7月的资金需求，包括周一向欧洲央行偿还的款项，但还不足以度过8月。
就金融市场情况来看，希腊正逐步恢复正常。这应该会抑制对德国公债的需求，因为投资者冒险意愿上升。
不过，来自债务还本付息的大量资金将在月底前重回市场，部分资金或将投向德国公债，从而抑制其收益率。
“今日(希腊)可能向欧洲央行偿还债务，这应该提振风险偏好，尤其利好二线国家的超长期公债，但大量资金流入应该会抑制核心国家公债收益率的涨幅，”德国商业银行的利率策略师Michael Leister在一份报告中说。
10年期德国公债收益率 持平于0.74%，本月稍早曾一度跌至0.60%，当时对希腊可能违约并退出欧元区的担忧达到顶峰。其他欧元区公债也相对稳定。
月底前大约有近400亿欧元资金料将回归市场。本周只有葡萄牙标售债券，将在周三标售至多12.5亿欧元五年期和22年期公债。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙茉莉/汪红英；审校 王洋/郑茵)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。