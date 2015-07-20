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债券 | 2015年 7月 20日 星期一 17:00 BJT

更正-欧元债市：德债收益率持稳，希腊银行业重新营业

(更正：因译文有误，倒数第二段改为“本月稍早”，非“本周”)

路透伦敦7月20日 - 避险的德国公债收益率(殖利率)周一持稳，希腊债务危机逐步缓解的影响，被欧元区内即将到来的偿债和息票偿付所抵消。

希腊银行业周一重开，此前希腊银行业停止营业三周，以避免因民众蜂拥取款导致银行系统崩溃。

欧盟官员希望救助协议能在8月中旬前到位，届时希腊需要从欧洲央行赎回到期债务。

71.6亿欧元的过桥融资足以满足希腊政府7月的资金需求，包括周一向欧洲央行偿还的款项，但还不足以度过8月。

就金融市场情况来看，希腊正逐步恢复正常。这应该会抑制对德国公债的需求，因为投资者冒险意愿上升。

不过，来自债务还本付息的大量资金将在月底前重回市场，部分资金或将投向德国公债，从而抑制其收益率。

“今日(希腊)可能向欧洲央行偿还债务，这应该提振风险偏好，尤其利好二线国家的超长期公债，但大量资金流入应该会抑制核心国家公债收益率的涨幅，”德国商业银行的利率策略师Michael Leister在一份报告中说。

10年期德国公债收益率 持平于0.74%，本月稍早曾一度跌至0.60%，当时对希腊可能违约并退出欧元区的担忧达到顶峰。其他欧元区公债也相对稳定。

月底前大约有近400亿欧元资金料将回归市场。本周只有葡萄牙标售债券，将在周三标售至多12.5亿欧元五年期和22年期公债。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙茉莉/汪红英；审校 王洋/郑茵)

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