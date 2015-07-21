台湾经济指标预测--7月21日至8月20日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 7月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/22 0830 季调失业率 6月 -- 3.75% 7/23 1600 工业生产 6月 -- -3.18% 7/24 1610 M2年增率 6月 -- +6.81% * 8月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/5 1610 外汇存底 7月底 -- 4,214.11亿美元 8/5 0830 消费者物价指 7月 -- -0.56% 数(CPI) 8/7 1600 出口 7月 -- -13.9% * 8月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差220亿美元 *8/20 1600 外销订单 7月 -- -5.8% 年变动率 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1630 经济成长率 第一季 -- +3.37%(统计值) (统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”