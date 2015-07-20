台湾债市：10年公债殖利率连两日微收低，量缩观望五年新券标售结果

* 10年债殖利率连两日微收低

* 量缩观望五年新券标售结果

* 明日104/5殖利率暂看1.475%-1.495%

路透台北7月20日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周一连两日微收低。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率续处既有区间，交投方向暂不明确，104/5盘初殖利率维持横盘狭幅整理格局，稍跌靠向1.48%附近窄幅波动，量缩静待明日五年新券标售结果。

他们指出，五年增额公债104/9R将于周二午间标售，截至上周五空单量微增至43.5亿台币，空单仍旧处于低水位，该券标售料多为金融机构间实质资金去化需求，在明日标售变数尚未厘清前，市场交投转趋清淡，观望标债结果出炉。

〞市场资金很多还是有一定需求，且银行房贷那边做得不顺，有资金去化压力。〞一位大型金融机构交易主管说。

另有公股行库交易员称，近期银行间及大型金融机构皆有意竞标104/9R，预估此次得标利率不仅将低于6月9日同年期公债标售的1.005%，也可能低于1%，但不致于标低至0.98%，因不符合银行收益率要求，料在0.99%上下0.5个基点。

美国公债收益率曲线上周五趋平，此前美国公布的通胀和楼市数据强劲，巩固对美国联邦储备理事会(FED/美联储)接近升息的预期。指标10年期美国公债 收益率报2.35%，当日变动不大。

交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.475-1.495%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.02%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/9R -0.20 0.9950% 0.9925-0.9960% 12.00 10 104/5 -0.29 1.4800% 1.4785-1.4830% 28.50

此外，台湾股市 周一收跌再破九千点大关。分析师指出，台股仍在消化台积电 对第三季基本面展望不利的利空，且国民党正式推出总统候选人，其选情无法有效提振，也令台股出现失望性卖压。

本周全球重要经济事件和数据包括：

7/20(一)：德国6月生产者物价指数(PPI)；欧元区5月经常帐及净投资；加拿大5月趸售(批发)贸易；日本7月路透短观制造业景气判断指数。

7/21(二)：澳洲央行公布7月利率会议之会议记录；日本央行总裁黑田东彦在泰国Cambridge Society发表演说；英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说；英国财务大臣奥斯本向下议院财政委员会递交预算说明；瑞士6月贸易收支；英国6月公共部门净借款及收支短差。

7/22(三)：澳洲第二季消费者物价指数(CPI)；新西兰央行公布利率决定；法国7月景气指数；澳洲央行总裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说；英国央行发布7月政策会议记录；美国联邦住房金融局(FHFA)5月房价指数；美国6月成屋销售年率；韩国第二季国内生产总值(GDP)初值；日本6月进出口及贸易收支；

7/23(四)：中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据新西兰央行公布利率决定；英国6月零售销售；欧元区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领失业金数据；美国6月领先指标；美国7月堪萨斯城联储制造业综合指数；韩国7月消费者信心指数。

7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造业PMI初值初值；法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧元区7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售。

30 104/8 没有成交

20 104/7 没有成交

10 104/5 1.4800

5 104/9R 0.9950

3 104/1 没有成交