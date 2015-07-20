台湾债市：10年公债殖利率连两日微收低，量缩观望五年新券标售结果

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
* 10年债殖利率连两日微收低
* 量缩观望五年新券标售结果
* 明日104/5殖利率暂看1.475%-1.495%
路透台北7月20日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周一连两日微收低。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率续处既有区间，交投方向暂不明确，104/5盘初殖利率维持横盘狭幅整理格局，稍跌靠向1.48%附近窄幅波动，量缩静待明日五年新券标售结果。
他们指出，五年增额公债104/9R将于周二午间标售，截至上周五空单量微增至43.5亿台币，空单仍旧处于低水位，该券标售料多为金融机构间实质资金去化需求，在明日标售变数尚未厘清前，市场交投转趋清淡，观望标债结果出炉。
〞市场资金很多还是有一定需求，且银行房贷那边做得不顺，有资金去化压力。〞一位大型金融机构交易主管说。
另有公股行库交易员称，近期银行间及大型金融机构皆有意竞标104/9R，预估此次得标利率不仅将低于6月9日同年期公债标售的1.005%，也可能低于1%，但不致于标低至0.98%，因不符合银行收益率要求，料在0.99%上下0.5个基点。
美国公债收益率曲线上周五趋平，此前美国公布的通胀和楼市数据强劲，巩固对美国联邦储备理事会(FED/美联储)接近升息的预期。指标10年期美国公债 收益率报2.35%，当日变动不大。
交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.475-1.495%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.02%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期
5 104/9R -0.20 0.9950% 0.9925-0.9960% 12.00 10 104/5 -0.29 1.4800% 1.4785-1.4830% 28.50
此外，台湾股市 周一收跌再破九千点大关。分析师指出，台股仍在消化台积电 对第三季基本面展望不利的利空，且国民党正式推出总统候选人，其选情无法有效提振，也令台股出现失望性卖压。
本周全球重要经济事件和数据包括：
7/20(一)：德国6月生产者物价指数(PPI)；欧元区5月经常帐及净投资；加拿大5月趸售(批发)贸易；日本7月路透短观制造业景气判断指数。
7/21(二)：澳洲央行公布7月利率会议之会议记录；日本央行总裁黑田东彦在泰国Cambridge Society发表演说；英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说；英国财务大臣奥斯本向下议院财政委员会递交预算说明；瑞士6月贸易收支；英国6月公共部门净借款及收支短差。
7/22(三)：澳洲第二季消费者物价指数(CPI)；新西兰央行公布利率决定；法国7月景气指数；澳洲央行总裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说；英国央行发布7月政策会议记录；美国联邦住房金融局(FHFA)5月房价指数；美国6月成屋销售年率；韩国第二季国内生产总值(GDP)初值；日本6月进出口及贸易收支；
7/23(四)：中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据新西兰央行公布利率决定；英国6月零售销售；欧元区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领失业金数据；美国6月领先指标；美国7月堪萨斯城联储制造业综合指数；韩国7月消费者信心指数。
7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造业PMI初值初值；法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧元区7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售。
30 104/8 没有成交
20 104/7 没有成交
10 104/5 1.4800
5 104/9R 0.9950
3 104/1 没有成交
2 104/10 0.6560 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-