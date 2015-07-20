全球金市：金价在跌至五年低点后缩减跌幅，但风险依然存在

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透数据显示，上海黄金交易所主力合约成交量逾300万口，上周五不到2.7万口。周一以前，7月平均日成交量不到30,000口。
0711GMT，现货金 跌1.5%，报每盎司1,116.43美元，反弹至1,100支撑水准上方。
中国人民银行17日公布的数据显示，截至2015年6月底，中国黄金储备规模为5,331万盎司，折合1,658吨，较2009年4月底以来的规模增加了604吨。
花旗集团分析师写道：“这意味着每年储备约100吨，远低于市场预期。”
受金价下滑所累，铂金(白金) 跌幅一度多达5%，至每盎司942.49美元，为2009年2月来最低。铂金随后反弹至974.24美元,当日跌1.8%。
钯金 一度下滑3.4%，至2012年10月来最低593美元，随后削减跌幅至606，日内下滑1.3%。
现货银 下滑0.5%至每盎司14.79美元。
美国8月期金 跌1.5%，报每盎司1,114.50美元，此前触及盘中低点1,080美元。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/孙茉莉; 审校 于春红)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-