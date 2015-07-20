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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 16:08 BJT

全球金市：金价在跌至五年低点后缩减跌幅，但风险依然存在

路透数据显示，上海黄金交易所主力合约成交量逾300万口，上周五不到2.7万口。周一以前，7月平均日成交量不到30,000口。

0711GMT，现货金 跌1.5%，报每盎司1,116.43美元，反弹至1,100支撑水准上方。

中国人民银行17日公布的数据显示，截至2015年6月底，中国黄金储备规模为5,331万盎司，折合1,658吨，较2009年4月底以来的规模增加了604吨。

花旗集团分析师写道：“这意味着每年储备约100吨，远低于市场预期。”

受金价下滑所累，铂金(白金) 跌幅一度多达5%，至每盎司942.49美元，为2009年2月来最低。铂金随后反弹至974.24美元,当日跌1.8%。

钯金 一度下滑3.4%，至2012年10月来最低593美元，随后削减跌幅至606，日内下滑1.3%。

现货银 下滑0.5%至每盎司14.79美元。

美国8月期金 跌1.5%，报每盎司1,114.50美元，此前触及盘中低点1,080美元。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/孙茉莉; 审校 于春红)

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