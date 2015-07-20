金属期市：伦敦期铜走疲，跌向六年低点

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
“看起来完全缺乏活力，”Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt指出。
“我很希望看到中国刺激措施在改善经济活动上产生效果的证明，但目前就是没有那样的成绩。”
中国第二季经济成长率较预期强劲，且部分房地产价格回暖，为今年稍晚中国建筑业的铜需求及价格提供乐观预期。
但铜价短期展望较悲观，因中国的铜消费在北半球夏季期间较淡，且信贷紧俏，排挤购铜资本。
中国股市周一扳回盘初跌幅，终场收高。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 于春红/高琦)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-