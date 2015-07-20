金属期市：伦敦期铜走疲，跌向六年低点

“看起来完全缺乏活力，”Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt指出。

“我很希望看到中国刺激措施在改善经济活动上产生效果的证明，但目前就是没有那样的成绩。”

中国第二季经济成长率较预期强劲，且部分房地产价格回暖，为今年稍晚中国建筑业的铜需求及价格提供乐观预期。

但铜价短期展望较悲观，因中国的铜消费在北半球夏季期间较淡，且信贷紧俏，排挤购铜资本。

中国股市周一扳回盘初跌幅，终场收高。(完)

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