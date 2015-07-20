《路透晚报》--7月20日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：逢假期休市。

--中国股市：沪综指收升三连涨，管理层澄清不实消息提振市场信心

中国股市沪综指周一收升，连续第三日上涨。分析师指出，今天早盘受不实消息影响股指冲高回落，午间获管理层澄清后，大盘企稳震荡回升。预计后市大盘将大概率进入“下有支撑、上有制约”的区间震荡，沪综指中线将围绕4,000点上下300点区间波动。沪综指收报3,992.11点，涨34.76点或0.88%。上证A股今日成交6,837亿元人民币，上日为5,882亿元。沪深300指数收报4,160.61点，涨0.22%。

--香港股市：收盘表现不一，投资者关注内地股市动向

香港股市主要股指收盘表现不一，投资者在内地股市看似企稳后静候新的方向指引。恒生指数生持平于25,404.81点，恒生国企指数跌0.6%至11,773.92点。金融、能源和原材料板块下跌，但电信和资讯科技类股收涨，从Nasdaq指数触及纪录高位的走势中获得引导。恒指今日成交量为10亿股。

--汇市：新西兰元在本国总理讲话后反弹；澳元改写六年新低

新西兰元是主要外汇市场波动最大货币，新西兰总理约翰基称，过去一年来新西兰元汇率跌去25%，降幅超过预期后，新西兰元部分扳回跌幅。0740GMT，新西兰元兑美元涨1.1%，报0.6582，稍早一度逼近上周所及的六年低点0.6498。澳元兑美元触及六年新低0.7328，受金价下跌打击。0837GMT，欧元/美元报1.0855美元，涨0.25%；美元/日圆报124.24日圆，涨0.14%。

--欧元债市：德债收益率持稳，希腊银行业重新营业

避险的德国公债收益率(殖利率)持稳，希腊债务危机逐步缓解的影响，被欧元区内即将到来的偿债和息票偿付所抵消。希腊银行业周一重开，就金融市场情况来看，希腊正逐步恢复正常。这应该会抑制对德国公债的需求，因为投资者冒险意愿上升。0820 GMT，10年期德国公债收益率报0.75%，本月稍早曾一度跌至0.60%。

--油价小跌，沙特出口下降且美国钻探活动降温

油价小幅下跌，数据显示，尽管沙特石油产量创出纪录高点，但出口降至五个月低点，而且本月稍早出现的美国石油钻探活动升温似乎逐渐冷却。国际和美国原油期货上周连续第三周下跌，因市场预计，在伊朗与六大国达成核协议以放松对该国的制裁后，伊朗石油出口将会增加。0901 GMT，布兰特9月原油期货跌至每桶57.05美元，美国原油期货涨0.12美元至每桶51.01美元。

--全球金市：金价在跌至五年低点后缩减跌幅，但风险依然存在

金价缩减跌幅，之前一度跌4%，触及逾五年低点，因头号黄金消费国--中国的卖家在几分钟内大肆抛售黄金，与此同时美国加息预期升温令黄金的避险魅力再度减色。在上海黄金交易所开盘不久，金价最低跌至每盎司1,088.05美元，为2010年3月以来最低，成交量激增至纪录规模。路透数据显示，上海黄金交易所主力合约成交量逾300万口，上周五不到2.7万口。周一以前，7月平均日成交量不到30,000口。0905GMT，现货金跌至每盎司1,114.55美元。

--金属期市：伦敦期铜走疲，跌向六年低点

伦敦期铜跌至近两周来最低位，在供给充沛、中国需求不振及美元走强之下，逐渐跌向六年低点。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度跌至每吨5,429美元，0824 GMT，拉回至5,475美元。伦铜7月8日触及六年低点5,240美元。上海期交所期铜下跌1.66%，至39,800元人民币(6,409美元)。