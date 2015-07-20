《路透晚报》--7月20日日间新闻摘要（国际版）

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
[市场摘要]
--日本股市：逢假期休市。
--中国股市：沪综指收升三连涨，管理层澄清不实消息提振市场信心
中国股市沪综指周一收升，连续第三日上涨。分析师指出，今天早盘受不实消息影响股指冲高回落，午间获管理层澄清后，大盘企稳震荡回升。预计后市大盘将大概率进入“下有支撑、上有制约”的区间震荡，沪综指中线将围绕4,000点上下300点区间波动。沪综指收报3,992.11点，涨34.76点或0.88%。上证A股今日成交6,837亿元人民币，上日为5,882亿元。沪深300指数收报4,160.61点，涨0.22%。
--香港股市：收盘表现不一，投资者关注内地股市动向
香港股市主要股指收盘表现不一，投资者在内地股市看似企稳后静候新的方向指引。恒生指数生持平于25,404.81点，恒生国企指数跌0.6%至11,773.92点。金融、能源和原材料板块下跌，但电信和资讯科技类股收涨，从Nasdaq指数触及纪录高位的走势中获得引导。恒指今日成交量为10亿股。
--汇市：新西兰元在本国总理讲话后反弹；澳元改写六年新低
新西兰元是主要外汇市场波动最大货币，新西兰总理约翰基称，过去一年来新西兰元汇率跌去25%，降幅超过预期后，新西兰元部分扳回跌幅。0740GMT，新西兰元兑美元涨1.1%，报0.6582，稍早一度逼近上周所及的六年低点0.6498。澳元兑美元触及六年新低0.7328，受金价下跌打击。0837GMT，欧元/美元报1.0855美元，涨0.25%；美元/日圆报124.24日圆，涨0.14%。
--欧元债市：德债收益率持稳，希腊银行业重新营业
避险的德国公债收益率(殖利率)持稳，希腊债务危机逐步缓解的影响，被欧元区内即将到来的偿债和息票偿付所抵消。希腊银行业周一重开，就金融市场情况来看，希腊正逐步恢复正常。这应该会抑制对德国公债的需求，因为投资者冒险意愿上升。0820 GMT，10年期德国公债收益率报0.75%，本月稍早曾一度跌至0.60%。
--油价小跌，沙特出口下降且美国钻探活动降温
油价小幅下跌，数据显示，尽管沙特石油产量创出纪录高点，但出口降至五个月低点，而且本月稍早出现的美国石油钻探活动升温似乎逐渐冷却。国际和美国原油期货上周连续第三周下跌，因市场预计，在伊朗与六大国达成核协议以放松对该国的制裁后，伊朗石油出口将会增加。0901 GMT，布兰特9月原油期货跌至每桶57.05美元，美国原油期货涨0.12美元至每桶51.01美元。
--全球金市：金价在跌至五年低点后缩减跌幅，但风险依然存在
金价缩减跌幅，之前一度跌4%，触及逾五年低点，因头号黄金消费国--中国的卖家在几分钟内大肆抛售黄金，与此同时美国加息预期升温令黄金的避险魅力再度减色。在上海黄金交易所开盘不久，金价最低跌至每盎司1,088.05美元，为2010年3月以来最低，成交量激增至纪录规模。路透数据显示，上海黄金交易所主力合约成交量逾300万口，上周五不到2.7万口。周一以前，7月平均日成交量不到30,000口。0905GMT，现货金跌至每盎司1,114.55美元。
--金属期市：伦敦期铜走疲，跌向六年低点
伦敦期铜跌至近两周来最低位，在供给充沛、中国需求不振及美元走强之下，逐渐跌向六年低点。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度跌至每吨5,429美元，0824 GMT，拉回至5,475美元。伦铜7月8日触及六年低点5,240美元。上海期交所期铜下跌1.66%，至39,800元人民币(6,409美元)。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 汪红英；审校 蔡美珍)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-