路透伦敦7月20日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：已经被抛售至5月低点的1.0819美元，下方上升趋势线现位于1.0776美元。我们注意到日线图上已经进入第13个波，这确实暗示在进一步下跌之前可能会有一波小反弹。我们看法偏空，已跌破云区支撑，滞后线(lagging line)已经位于云区下方。在此情形下，云区分析透露初卖出信号。从6月23日起，趋向指标(DMI)就已经有卖出信号，平滑异同移动平均线(MACD)也在零以下。如果跌破1.0776，将朝30年通道底部的1.0560美元目标继续下行。

英镑/美元：周五受到压力，这让我们愈加认定价格推升至1.5674美元只是一波修正，以及日内艾略特波浪分析仍偏空的看法。因此，目前来说，我们的看法仍偏空，上档仍将受阻于1.5700美元，并引发一波跌势，朝6月低点1.5171美元的支撑下滑，若跌破此处，将持续看空。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0850 1.0828 +0.20 -10.31 1.2097

美元/日圆 124.28 124.07 +0.17 +3.84 119.68

欧元/日圆 134.81 134.39 +0.31 -6.88 144.77

美元/瑞郎 0.9625 0.9614 +0.11 -3.18 0.9941

英镑/美元 1.5585 1.5608 -0.15 +0.08 1.5573

美元/加元 1.2979 1.2970 +0.07 +11.71 1.1618

澳元/美元 0.7375 0.7370 +0.07 -9.71 0.8168

新西兰元/美元 0.6569 0.6511 +0.89 -15.75 0.7797

欧元/瑞郎 1.0444 1.0412 +0.31 -13.15 1.2026

欧元/英镑 0.6961 0.6942 +0.27 -10.24 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3792 9.3694 +0.10 -0.95 9.4688

美元/挪威克朗 8.1953 8.1743 +0.26 +9.68 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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