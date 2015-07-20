《全球汇市》新西兰元在本国总理讲话后反弹；澳元改写六年新低

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
“欧元的走向可能仍倾向下行，”三菱东京日联银行驻新加坡的全球市场研究分析师Teppei Ino称。
不过Ino指出，短期而言，市场可能缺乏新的诱因来进一步卖出欧元，特别是叶伦发表国会证词这个事件已经过去。
官员表示，希腊银行业者在关门三周后，准备周一重新营业。德国总理梅克尔要求迅速展开救助谈判，以使希腊也能取消提款限制。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0853 1.0828 +0.23 -10.28 1.2097
美元/日圆 124.27 124.07 +0.16 +3.84 119.68
欧元/日圆 134.87 134.34 +0.39 -6.84 144.78
美元/瑞郎 0.9619 0.9614 +0.05 -3.24 0.9941
英镑/美元 1.5576 1.5608 -0.21 +0.02 1.5573
美元/加元 1.2981 1.2970 +0.08 +11.73 1.1618
澳元/美元 0.7380 0.7370 +0.14 -9.65 0.8168
新西兰元/美元 0.6571 0.6511 +0.92 -15.72 0.7797
澳元/日圆 91.710 91.440 +0.30 -6.18 97.750
新西兰元/日圆 81.660 80.780 +1.09 -12.49 93.310
英镑/日圆 193.56 193.65 -0.05 +3.85 186.38
澳元/新西兰元 1.1223 1.1312 -0.79 +7.20 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 于春红/孙茉莉/张明钧/郑茵/艾茂林/蔡美珍/高琦)
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