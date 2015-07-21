重温稿-《中国新债预测》国开行四期债定位料贴近二级，短债需求稍好于长债

* 招标品种：国开行1/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：1年40亿元；5/7年50亿元；10年60亿元

* 招标时间: 1/5年：7月21日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 7位(券商和银行)

* 预测区间: 2.70%-3.80%；3.68%-3.75%；4.00%-4.05%；3.95%-4.05%

* 预测均值: 2.71%；3.72%；4.04%；3.99%

路透上海7月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一至10年四期债。路透调查显示，今日现券整体波动有限，交投方向不够明朗，短期市场多空力量陷入僵持，预计明日新债结果基本贴近二级市场，收益率预测均值分别为2.71%、3.72%、4.04%和3.99%。

交易员并指出，继上周金融数据向好之后，长债谨慎情绪升温，在目前资金面尚可背景下，估计短债需求将好于长债，不过还需关注明日公开市场操作这一因素。

“(市场)没有方向的晃荡，”北京一券商交易员表示，股市巨震之后，避险资金何去何从还不确定，现券市场还是在寻找平衡的阶段，不过继经济数据好转之后，预计明日长债需求不及短债。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五、七及10年期最新收益率分别为2.7882%、3.7428%、4.0628%和4.0143%。

华南一银行交易员认为，目前情况下，现券多空均衡，收益率波动有限，机构观望的居多，一级拿债的热情估计也不高，所以预计投标结果应该贴着二级水平。

明日招标四期债发行总额不超过200亿元人民币，为国开行2015年第15、13、16和10期金融债增发品种，票面利率依次为2.64%、3.86%、3.94%和4.21%。

具体发行条款如下：

2015第15、13、16和10期增发债

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发行上限 1年40亿元；5/7年50亿元；10年60亿元

期限/计息方式 1/5/7/10年固息

招标时间 1/5年：7月21日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 7月23日

起息日 1年：7月7日；5年：6月25日；

7年：7月10日；10年：4月13日

分销期 7/22-23日

上市日 7月27日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；5/7年0.10%；10年0.15%