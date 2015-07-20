英国个股：巴克莱并无扩大裁员的计划--消息

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
从那时起，巴克莱股价持续落后于同业对手，执行长詹金斯在本月被解雇，银行对此声称需要新领导层来加快变革。
詹金斯的继任者预计将更大幅度的削减开支，以改善回报，这意味着会对该行13.2万的员工队伍进行大刀阔斧的裁减。
一位消息人士称，长期看银行可能进一步裁员数以千计，因新技术使银行可以将零售业务的一些功能自动化。
中间和后勤部门也可能遭遇裁员。
董事长John McFarlane本月暂时接管了银行日常运营工作，直到执行长继任者得到指定。(完)
(编译 郑茵/高琦 审校 孙茉莉)
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