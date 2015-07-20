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中国财经报道 | 2015年 7月 20日 星期一 17:07 BJT

英国个股：巴克莱并无扩大裁员的计划--消息

从那时起，巴克莱股价持续落后于同业对手，执行长詹金斯在本月被解雇，银行对此声称需要新领导层来加快变革。

詹金斯的继任者预计将更大幅度的削减开支，以改善回报，这意味着会对该行13.2万的员工队伍进行大刀阔斧的裁减。

一位消息人士称，长期看银行可能进一步裁员数以千计，因新技术使银行可以将零售业务的一些功能自动化。

中间和后勤部门也可能遭遇裁员。

董事长John McFarlane本月暂时接管了银行日常运营工作，直到执行长继任者得到指定。(完)

(编译 郑茵/高琦 审校 孙茉莉)

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