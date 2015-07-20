路透基点：荣圣机械工程启动18亿台币等值五年期融资案--TRLPC

路透香港7月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，牵头行兼簿记行和额度代理行第一商业银行为荣圣机械工程股份有限公司启动18亿台币等值(5,800万美元等值)五年期融资。

该融资有20%的超额认贷权，融资由四部分组成：A部分6亿台币用于再融资，B部分2亿台币用于资本支出，C部分10亿台币等值信用证，以及D部分10亿台币等值循环贷用于营运资本。

其中C和D部分可以台币或美元提取，并且总规模不得超过10亿台币。

C部分贷款进一步细分为10亿台币的C1部分和3,000万美元的C2部分，这两部分共计规模亦不得超过10亿台币等值。

A，B和D三部分的利率分别以一年期邮政储蓄利率、台币三个月Libor和美元三个月Libor为基准，并与借款人的税前净利润率挂钩：

税前净利润率等于或小于8%，(台币部分)加码90个基点，(美元部分)加码160个基点；

税前净利润率介于8-15%，(台币部分)加码80个基点，(美元部分)加码150个基点；

税前净利润率大于15%，(台币部分)加码70个基点，(美元部分)加码140个基点。

若借款人以美元提取资金，则台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor之差高于35个基点的部分，应由借款人承担。

银行受邀以三个层级参贷：

承贷3亿台币等值或以上，获牵头行兼簿记行头衔，前端费20个基点；

承贷2-2.99亿台币等值，获联合安排行头衔，费用8个基点；

承贷1-1.99亿台币等值，获经理行头衔，费用4个基点。

A部分贷款有一年宽限期，此后每半年偿还一次，共分九次不等额偿还：5%(1-8)和60%(9)。

B部分贷款有两年宽限期，此后每半年偿还一次，共分七次不等额偿还：5%(1-4), 10%(5-6)以及60%(7)。

贷款以土地、厂房和机械设备为抵押。银行回复日期截止到8月7日。

借款人为一家金属加工公司，上一次涉足联贷市场是在2010年7月，完成一笔12亿台币的七年期贷款。(完)