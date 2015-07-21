重温稿-《台湾新债预测》五年期104/9增额公债得标利率料落在0.99-1.005%

* 标售标的：五年增额公债104/9R

* 标售时间：周二(21日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：0.99-1.005%

* 受访机构：11家

路透台北7月20日 - 台湾财政部周二将标售五年期增额公债104/9R 。路透调查显示，银行间及大型金融机构为去化资金压力，对该券标售意愿略有提高，预计该期公债得标利率落在0.99-1.005%，略低于前次同年期公债标售的1.005%。

路透周一访谈11家金融机构，包括六家银行、一家大型金融机构、三家证券及一家票券，预估中值为0.99-1.005%，大区间则在0.98%-1.02%。

本次104/9期增额公债预计标售300亿台币，周五(24日)发行。前次同天期公债104/9期 6月初得标利率为1.005%，足额发行300亿台币。

以下为交易员观点整理：

--该券发行前交易区间落在0.98-1.0060%，多数交易在1%下方窄幅波动，且发行筹码仅300亿台币、并不多，银行间预期标售结果不会出乎意外，普遍预期得标利率落在1%附近，若银行间积极参与竞标则将略靠向0.99%。

--大型金融机构交易主管认为，市场资金很多还是有一定需求，且银行房贷资金去化需求略有降温，提高银行间资金去化压力，且五年公债标售利率在1%附近仍受银行间青睐，推估此次得标利率在1%左右。

--大型公股行库表示，近期银行间及大型金融机构皆有意竞标104/9R，料此次得标利率不仅将低于6月9日同年期公债标售的1.005%，也可能低于1%，但不致于标低至0.98%，因不符合银行收益率要求，料在0.99%上下0.5个基点。

--另有公股银行指出，尽管该券空单量偏低，但因银行间资金去化压力增高，略有拉抬银行间参与竞标的意愿，预计此次得标比重仍将以银行间买盘为大宗、约占六成，而证券及票券得标比重合计料提高至四成。

--但证券商则表示，基于该券空单量偏低，参与竞标意愿料较低，且银行单为消化资金需求并不会压低得标利率，加之上周两年期公债104/10标高于预期，预计此次得标利率仍有高于1%的可能性，料落在上月同年期得标利率1.005%附近。

相关报价：

--104/9R发行前交易殖利率周一收在0.9950%，日高及日低分别在0.9960%及0.9925%。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位

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大型银行一 0.9800 1.0000

大型银行二 0.9900 1.0200

大型银行三 0.9900 1.0050

大型银行四 0.9950 1.0000

大型银行五 0.9800 0.9900

大型银行六 1.0000 1.0200

大型金融机构 0.9980 1.0000

大型票券一 0.9850 1.0050

大型证券一 0.9900 1.0000

大型证券二 0.9900 1.0100

大型证券三 1.0050 1.0200

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中 值 0.9900 1.0050(完)