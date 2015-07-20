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货币新闻 | 2015年 7月 20日 星期一 18:41 BJT

投行观点：摩根士丹利将霍尼韦尔目标价由118美元调升至120，评级为表现超越大盘

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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