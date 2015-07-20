更新版 1-离岸人民币:台湾汇率期货首日成交逾5,000口，期许为最大离岸市场

(新增最新交易量与官员说法)

路透台北7月20日 - 周一开始交易的台湾人民币汇率期货，在中国银行 、中国建设银行 台北分行等八家造市者提供充足流动性下，创下5,290口的交易大量，为今日新加坡人民币汇率期货<0#SUC:>153口的近35倍。

人民币汇率期货于本地时间16:15收盘，以散户为主的“小型美元兑人民币汇率期货”<0#RTF:>总计六个月份的契约合计成交4,174口，法人的“美元兑人民币汇率期货””<0#RHF:>则成交1,116口。

“这是很令人兴奋的数字，我们审慎乐观看待。”一位不愿具名的期交所官员对路透称。

不过她也解释，在美国芝加哥、香港、新加坡等所有提供人民币汇率期货的交易所中，也只有台湾提供小型美元兑人民币汇率期货。

“合约设计符合台湾散户为主的结构，可以与别的市场区隔。”该名官员说。

期货商业同业公会理事长贺鸣珩则对路透表示，人民币汇率期货的买卖价差只有0.0001，这显示出造市商为市场提供的充足流动性，尤其是中银、建行两家台北分行及时拿到造市商的核准函，也扮演关键性的角色。

不过他对后续交易是否能维持热络，抱持审慎看法。

“这是单点的活络还是连续性的活络，是我们要观察的。”他说。

**要赢香港**

台湾期货交易所董事长刘连煜已发下豪语，台湾将超越美国芝加哥、香港、新加坡等，成为交易量最大的离岸人民币中心。

刘连煜在一场活动后对媒体称，为成功推出美元兑人民币汇率期货，除了规划史上最多的造市商外，也成功向财政部争取将交易税降至百万分之一。无论是流动性与交易成本，都有与其他交易所竞争的实力。

“美国CME每天只有30几口、新加坡400多口，香港多一点在500-1,000之间，我们会赢过他们。”他说。

他强调，有信心让人民币汇率期货交投活络的原因，在于台湾拥有广大的台商、截至6月底的人民币存款已突破3,382亿，且宝岛债亦有一定发行量，避险基本需求存在。

台湾期货交易所指出，八家造市商总计有元大证券、凯基证券、永丰金证券及中国信托商银等期货自营商，以及以法人机构身分担任造市者，包括永丰银行、彰化银行 、中国银行台北分行及中国建设银行台北分行。