中澳贸易：澳洲达成向中国出口活牛的协议

路透悉尼7月20日 - 澳洲农业部长Barnaby Joyce周一表示，澳洲已经达成向中国出口活牛的协议。

两国在去年曾就活牛出口贸易达成原则上的共识，但由于中国担忧潜在的蓝舌病毒风险，导致贸易进程一度停滞。