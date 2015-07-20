投行观点：摩根大通将DHT控股评级由中性调升至加码，目标价由9美元上调至10美元

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华

路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。