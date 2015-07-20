版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 17:44 BJT

表格：沪港通活跃股一览--7月20日

路透香港7月20日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             54.19                       21.61
 买入成交金额                   25.20                       11.36
 卖出成交金额                   28.99                       10.25
  
 ============================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      146,124,712    227,519,461     373,644,173
 2                   中国重工      101,221,558    121,169,200     222,390,758
 3                   小商品城       10,794,575    188,467,702     199,262,277
 4                   亚泰集团      189,856,342        348,590     190,204,932
 5                   中国石化      153,144,494     14,633,812     167,778,306
 6                   贵州茅台      120,386,722     31,238,285     151,625,007
 7                   招商银行       83,966,796     66,551,124     150,517,920
 8                   大秦铁路       10,873,823    103,102,600     113,976,423
 9                   上海机场       46,400,312     55,602,195     102,002,507
 10                  青岛海尔       41,818,247     53,379,691      95,197,938
 
    
    =========================================================================
===
    
    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 工商银行          4,618,690    191,533,880     196,152,570
 2                 海通证券         55,761,800     60,747,048     116,508,848
 3                 恒大地产         49,460,790     60,039,410     109,500,200
 4                 腾讯控股         56,788,560      9,690,440      66,479,000
 5                 中航科工         36,225,760     25,832,120      62,057,880
 6                 阿里影业         24,379,000     22,617,300      46,996,300
 7                 中信银行         38,707,160      6,823,050      45,530,210
 8                 紫金矿业         28,571,460     16,135,720      44,707,180
 9                 复星国际         37,568,590      7,076,440      44,645,030
 10                中国中车         13,636,340     23,049,548      36,685,888
 (完)
    
        
    浏览相关细节，请点选(here)
  

 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐