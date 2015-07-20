表格：沪港通活跃股一览--7月20日

路透香港7月20日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 54.19 21.61 买入成交金额 25.20 11.36 卖出成交金额 28.99 10.25 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 146,124,712 227,519,461 373,644,173 2 中国重工 101,221,558 121,169,200 222,390,758 3 小商品城 10,794,575 188,467,702 199,262,277 4 亚泰集团 189,856,342 348,590 190,204,932 5 中国石化 153,144,494 14,633,812 167,778,306 6 贵州茅台 120,386,722 31,238,285 151,625,007 7 招商银行 83,966,796 66,551,124 150,517,920 8 大秦铁路 10,873,823 103,102,600 113,976,423 9 上海机场 46,400,312 55,602,195 102,002,507 10 青岛海尔 41,818,247 53,379,691 95,197,938 ========================================================================= === 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 工商银行 4,618,690 191,533,880 196,152,570 2 海通证券 55,761,800 60,747,048 116,508,848 3 恒大地产 49,460,790 60,039,410 109,500,200 4 腾讯控股 56,788,560 9,690,440 66,479,000 5 中航科工 36,225,760 25,832,120 62,057,880 6 阿里影业 24,379,000 22,617,300 46,996,300 7 中信银行 38,707,160 6,823,050 45,530,210 8 紫金矿业 28,571,460 16,135,720 44,707,180 9 复星国际 37,568,590 7,076,440 44,645,030 10 中国中车 13,636,340 23,049,548 36,685,888 (完) 浏览相关细节，请点选(here) (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)