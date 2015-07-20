表格：沪港通活跃股一览--7月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港7月20日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 54.19 21.61 买入成交金额 25.20 11.36 卖出成交金额 28.99 10.25 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 146,124,712 227,519,461 373,644,173 2 中国重工 101,221,558 121,169,200 222,390,758 3 小商品城 10,794,575 188,467,702 199,262,277 4 亚泰集团 189,856,342 348,590 190,204,932 5 中国石化 153,144,494 14,633,812 167,778,306 6 贵州茅台 120,386,722 31,238,285 151,625,007 7 招商银行 83,966,796 66,551,124 150,517,920 8 大秦铁路 10,873,823 103,102,600 113,976,423 9 上海机场 46,400,312 55,602,195 102,002,507 10 青岛海尔 41,818,247 53,379,691 95,197,938 ========================================================================= === 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 工商银行 4,618,690 191,533,880 196,152,570 2 海通证券 55,761,800 60,747,048 116,508,848 3 恒大地产 49,460,790 60,039,410 109,500,200 4 腾讯控股 56,788,560 9,690,440 66,479,000 5 中航科工 36,225,760 25,832,120 62,057,880 6 阿里影业 24,379,000 22,617,300 46,996,300 7 中信银行 38,707,160 6,823,050 45,530,210 8 紫金矿业 28,571,460 16,135,720 44,707,180 9 复星国际 37,568,590 7,076,440 44,645,030 10 中国中车 13,636,340 23,049,548 36,685,888 (完) 浏览相关细节，请点选(here) (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-