重温稿--台湾货币市场：短率多持稳，台积电股利发放在即银行和票券公司备战

* 资金宽松短率持稳，银行为台积电发放股利预做准备 * 短票利率仍持平，部分票券商虽有意压低利率但票量很少 * RP利率持稳，因应现金股利发放适度控管资金落点 记者 罗两莎 路透台北7月20日 - 台湾银行间短率周一持稳。银行资金调度人士指出，今天到期央行定存单金额庞大， 市场资金充裕，惟短率大致持稳。此外因应台积电 大额股利发放，银行和票券公司均积极主动调整 落点以备需要。 交易人员指出，今日拆借市场资金很多，除大部分是到期续拆外，不论大型或小型银行为消化过多资金均 四处打电话询问同业有无拆借需求，但也有中小型银行有拆入需求。 中型民营银行资金调度人员即表示，随着台积电现金股利发放进入倒数，今天为即将到来的市场资金大挪 移预做准备，开始在市场上拆入资金。 〞今天我们有小量拆入，因为要发股利了，这两天有些钱会出去，市场钱很多，很好借啦。〞前述民营银 行资调人员说。 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积 电 ，高达1,166.83亿台币的现金股利，将于7月23日发放。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.388% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.380-0.460% 0.380-0.440% --两周拆款利率区间 0.390-0.455% 0.390-0.460% **短票利率续原水准盘旋** 短票方面，票券公司交易员表示，因今天到期的央行定存单近7,000亿台币，市场资金非常宽松。因此， 早上虽有人喊出利率将降至0.54%，但因票量不多、无票可卖，利率大致维持在上周水准。 另一大型票券公司交易员也说，今天票量真的非常很少，但来自各大法人的资金却源源不绝的涌入，因没 有自保的票可卖给银行，因此早上九点多即未再交易。 〞我今天还是做0.55%，但票量很少，没有东西可以卖给银行。〞一位大型票券公司交易员说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，大致同于上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.557%，前日在0.55 2%；上日成交量87.98亿台币，前日56.39亿台币。 台湾央行周一共发行6,951.3亿台币定存单，较今日存单到期金额6,950.3亿台币，存单发行余额增1亿。[ TW/MMTCN] 本周央行存单到期总额2兆(万亿)51.60亿台币，本周余日到期金额分别为：周二1,922.50亿、 周三4,671 .00亿、周四5,929.80亿及周五578.00亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为198亿台币，累积超额准备为1,747亿台币、加计前期1%的超额 准备3,273亿台币。 **RP利率持平** 债市附买回(RP)市场方面，大型和中型票券公司交易员均指出，今天市场资金充裕，但分配不均，投信公 司大都是资金偏多的情况；但也有些投信因投资人赎回基金而出现小额资金缺口。 〞台积电要发放股利了，有些钱会被抽走，大家都开始备战，开始适度的控管资金落点，尽量把落点分散 并跨过礼拜四及礼拜五以后。〞大型票券公司交易员说。 证券商交易员亦指出，虽然今天有零星的投信提前解约，但金额都不大，不致造成利率波动，利率维持在 既有水准。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62%，利率与约 同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在0.42%，大区间在0 .44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附 买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 高洁如/曾祥进)