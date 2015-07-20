路透基点：乌鲁木齐铁路局敲定117亿元人民币项目融资贷款--TRLPC

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港7月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，国有的乌鲁木齐铁路局通过一项25年期融资筹得117亿元人民币(18.8亿美元)资金，用于中国西北一铁路项目的建设。
汤森路透基点数据显示，这是今年迄今中国规模第三大的基础设施和项目融资案，仅次于雅砻江流域水电开发有限公司的530亿元长期融资，以及无锡地铁集团有限公司的144亿元融资。
牵头行兼簿记行和额度代理行--中国国家开发银行新疆分行承贷40亿元。
中国农业银行、建设银行和工商银行的新疆分行各承贷20亿元，任共同主办行。
参贷行中国银行新疆分行和中信银行新疆分行分别承贷11亿元和6亿元。
连接青海省格尔木市和新疆库尔勒市的铁路项目总长1,214公里，项目于2014年底开工，预估成本约为376亿元。
预计铁路于2019年投入商业运行。
借款人上一次涉足联贷市场是在2013年9月，完成一笔13.3亿元的12年期融资，用于修建乌鲁木齐的一座火车站。(完)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-