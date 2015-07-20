路透基点：乌鲁木齐铁路局敲定117亿元人民币项目融资贷款--TRLPC

路透香港7月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，国有的乌鲁木齐铁路局通过一项25年期融资筹得117亿元人民币(18.8亿美元)资金，用于中国西北一铁路项目的建设。

汤森路透基点数据显示，这是今年迄今中国规模第三大的基础设施和项目融资案，仅次于雅砻江流域水电开发有限公司的530亿元长期融资，以及无锡地铁集团有限公司的144亿元融资。

牵头行兼簿记行和额度代理行--中国国家开发银行新疆分行承贷40亿元。

中国农业银行、建设银行和工商银行的新疆分行各承贷20亿元，任共同主办行。

参贷行中国银行新疆分行和中信银行新疆分行分别承贷11亿元和6亿元。

连接青海省格尔木市和新疆库尔勒市的铁路项目总长1,214公里，项目于2014年底开工，预估成本约为376亿元。

预计铁路于2019年投入商业运行。