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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 18:19 BJT

中东情势：欧盟外长对伊朗与六大国达成核协议表示支持--外交人士

路透布鲁塞尔7月20日 - 外交人士表示，欧盟外长周一对伊朗与六大国达成的核协议表示支持，但要等到当日稍后联合国安理会另行表决后，才会就最终文本的措辞达成一致。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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