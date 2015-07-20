中国经济：6月调查失业率降至年内低点，但重工业和压产能省份失业率偏高--统计局

路透北京7月20日 - 中国上半年调查失业率基本保持在5.1%。国家统计局官员周一称，上半年就业形势总体稳定，6月调查失业率降至年内最低水平；但大学生就业问题需要高度关注，部分资源型、装备制造型和压缩产能任务较重地区失业率相对较高。

国家统计局网站刊登人口和就业司司长冯乃林接受中国信息报专访文章并透露，统计局正着力将月度劳动力调查范围由大城市扩大到全国所有地级城市，每月调查样本约为12万户；而且各项技术准备工作已经基本完成，计划7月起开始组织试调查，目前第一次试调查正在进行中；明年将开始正式组织全国月度劳动力调查。

“从31个大城市调查失业率看，上半年就业形势也是总体稳定的。”冯乃林称，“31个大城市城镇失业率基本保持在5.1%左右，波动幅度未超过0.2个百分点。”

他并详细解释称，1-3月由于受春节假期的影响，失业率呈逐月上升趋势，3月份达到了5.19%的高点；之后失业率逐月回落，6月降到了上半年的最低点5.06%，与上年同期基本持平。

“从整个上半年失业率走势看与近几年基本一致，既没有出现大的上升，也未出现大的下降。”他援引国家统计局90万家企业联网直报统计数据称，二季度末全国规模以上企业就业人员17,449万人，比上年同期增加46万人，同比增长0.3%.

根据人力资源和社会保障部统计，截止6月末，全国城镇新增就业718万人，完成全年目标任务的71.8%。

在谈到经济增速放缓、但就业却保持整体稳定的原因时，冯乃林表示主要原因是经济总量在扩大，GDP每增长1个百分点，其所能容纳的就业量也会增加；而且国务院积极推进“大众创业、万众创新”，对稳增长、促就业作用显着。

据国家工商总局统计，今年上半年新注册企业增长19.4%，注册资金增长了43%；统计局专项调查显示，6月份创业人员占全部就业人员比重比1月份上升了0.11个百分点。

此外，今年上半年中国第三产业增加值占GDP的比重为49.5%，比上年同期提高了2.1个百分点。“根据近两年数据测算，第三产业每增长1个百分点能创造约100万个就业岗位，比工业多50万左右。”冯乃林称。

他并指出，劳动力供给总量的减少，也有利于就业矛盾的缓解。中国2014年16-59岁的劳动年龄人口比2013年减少了371万人，是自2012年首次减少后连续第三年减少。

**重工业、压产能省份失业率偏高**

中国正处在调结构、转方式的关键时期。经济结构调整，必然对部分经济结构比较单一的地区产生一系列影响。

冯乃林指出，部分资源型、装备制造型和压缩产能任务较重地区失业率相对较高。

他以东北地区为例称，上半年东北地区的省会城市平均失业率在7%左右，比全国平均水平高2个百分点左右，与其经济结构比较单一，偏重于资源型、装备制造型有关。

而在华北某些省会城市，要么经济结构偏重于资源型，要么压缩产能任务较重，其失业率也比全国平均水平高1个百分点左右。

另外，大学生就业问题也值得关注。冯乃林透露，上半年20-24岁大专以上文化人员（主要为近年毕业大学生）的失业率在波动中呈下降走势，到6月已降至7.74％，比1月份下降了1.17个百分点，比去年同期也下降了0.7个百分点。