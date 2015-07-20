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货币新闻 | 2015年 7月 20日 星期一 19:35 BJT

美股业绩：孩之宝第二季营收下滑4%，受强势美元打击

路透7月20日 - 美国玩具制造商--孩之宝(Hasbro Inc) 公布季度营收下滑4%，受强势美元打击。

6月28日止第二季可归属于孩之宝的净利升至4,180万美元，每股盈余(EPS)0.33美元，上年同期分别为3,350万美元及0.26美元。

净营收从8.293亿美元降至7.977亿，排除汇率影响的营收则成长5%。

公司第二大营收来源游戏事业营收当季下滑6.2%。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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