东南亚股市：马来西亚股市由升转跌，菲律宾股市结束六连涨行情

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透曼谷7月20日 - 东南亚股市周一下跌，美国升息预期令市场不安，外资带头抛售，马来西亚指标股指转为下跌，菲律宾股市则是结束连六日涨势。
马来西亚股市 盘中一度升至7月3日以来最高，但收盘则是下跌0.2%。吉隆坡证交所称外资卖超1.21亿马币(3,180万美元)。
菲律宾股市 周一收低1%，此前至周四止的六个交易日均上涨。证交所数据显示，外资卖超8.48亿披索(1,871万美元)。菲律宾股市周五逢假日休市。
泰国股市 连续第五个交易日下跌。Siam Commercial Bank 下跌0.7%，该公司将于盘后公布4-6月财报。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦上周表示，仍准备在今年升息。
新加坡股市 逆势上涨0.6%，当地周五休市。券商NRA Capital在一份报告中表示，新加坡股市是在压抑性需求出笼、以及低价股轮涨下走高。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 385.42 -2.11 -0.55 -6.17 410.77
新加坡 3373.48 20.03 +0.60 +0.25 3365.15
马来西亚 1724.13 -2.60 -0.15 -2.11 1761.25
泰国 1466.71 -12.60 -0.85 -2.07 1497.67
印尼 4869.85 -31.96 -0.65 -6.83 5226.95
菲律宾 7541.17 -75.96 -1.00 +4.30 7230.57
越南 620.54 -8.09 -1.29 +13.73 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-