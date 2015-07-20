东南亚股市：马来西亚股市由升转跌，菲律宾股市结束六连涨行情

路透曼谷7月20日 - 东南亚股市周一下跌，美国升息预期令市场不安，外资带头抛售，马来西亚指标股指转为下跌，菲律宾股市则是结束连六日涨势。

马来西亚股市 盘中一度升至7月3日以来最高，但收盘则是下跌0.2%。吉隆坡证交所称外资卖超1.21亿马币(3,180万美元)。

菲律宾股市 周一收低1%，此前至周四止的六个交易日均上涨。证交所数据显示，外资卖超8.48亿披索(1,871万美元)。菲律宾股市周五逢假日休市。

泰国股市 连续第五个交易日下跌。Siam Commercial Bank 下跌0.7%，该公司将于盘后公布4-6月财报。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦上周表示，仍准备在今年升息。

新加坡股市 逆势上涨0.6%，当地周五休市。券商NRA Capital在一份报告中表示，新加坡股市是在压抑性需求出笼、以及低价股轮涨下走高。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 385.42 -2.11 -0.55 -6.17 410.77

新加坡 3373.48 20.03 +0.60 +0.25 3365.15

马来西亚 1724.13 -2.60 -0.15 -2.11 1761.25

泰国 1466.71 -12.60 -0.85 -2.07 1497.67

印尼 4869.85 -31.96 -0.65 -6.83 5226.95

菲律宾 7541.17 -75.96 -1.00 +4.30 7230.57

越南 620.54 -8.09 -1.29 +13.73 545.63

(完)

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