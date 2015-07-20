国际油市：柴油及航煤现货船货涌入供应过剩市场，令未来价差承压

路透新加坡7月20日 - 行业消息人士周一称，现货供给继续涌入原本就供应过剩的柴油和航煤市场，未来数周料将令价差进一步承压。

交易员表示，马来西亚国家石油公司(Petronas)、印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)及卡达的Tasweeq，全都进入现货市场，供应8月船货，不久前其甫出售中质馏分油船货。

他们表示，马来西亚国家石油公司上次出售7.5万桶含硫500ppm柴油，8月2-4日从Melaka装运，价格为每桶较新加坡报价贴水1.4美元，较上次招标减少了40%。(完)

MRPL则向维多公司出售8月19-21日装运的航煤，每桶较新加坡报价贴水1.80-1.90美元，略低于稍早出售的8月中装运船货。

交易商表示，沙特阿美旗下的Aramco Trading Company可能已出售70万桶含硫10PPM柴油给贡渥(Gunvor)，7月25日从新合资公司Yasref炼厂装运。

其可能已以较中东报价每桶升水2美元出售该船货，不过这无法立即证实。

产业消息人士表示，中国至少已有一家国有炼厂，6月柴油销售较上年同期减少逾10%。这可能意谓着柴油出口增加。

“需求不是那么大，因此中国(柴油)出口大幅增加，”一北京交易商表示。

中国国家统计局最新数据显示，中国6月柴油产出较上年同期成长2.28%至1,526万吨。这与整体生产量提高一致。

新加坡现货交易中，有三笔柴油交易，零笔航煤交易。

法国石油公司道达尔(Total)以每桶较8月14日-20日新加坡平均报价贴水0.80美元的价格，向永顺油品(Winson Oil)买进15万桶含硫500ppm柴油，船期是8月15-19日。

道达尔以每桶较8月12日-18日新加坡平均报价贴水0.90美元的价格，向联合石化买进15万桶含硫500ppm柴油，船期是8月14-18日。

BP以每桶较7月31日-8月6日新加坡平均报价贴水0.90美元的价格，向联合石化买进15万桶含硫500ppm柴油，船期是8月4-8日。(完)

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