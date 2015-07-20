国际油市：380-cst燃料油贴水走阔至两周低点，因需求疲弱

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透新加坡7月20日 - 380-cst燃料油贴水周一走阔至近两周低点，交易员表示，因需求清淡，抵销了较为均衡的供应。
路透数据显示，380-cst燃料油贴水每吨走阔0.14美元，至每吨较新加坡现货报价贴水2.47美元。
船用燃料油价格走势自5月6日攀升至接近五个月高点以来，便一直在下滑。
“新加坡目前的供应已经更加均衡，”新加坡一名交易员表示。
交易员表示，与过去两、三个月相较，交易商预期8月到货的燃料油货可能较少。
现货交易有两笔回报。
兴隆向BP买进20,000吨180-cst燃料油，船期8月6-10日，每吨较7月现货报价贴水1美元。
壳牌向道达尔买进20,000吨380-cst燃料油，船期8月15-19日，每吨较新加坡现货报价贴水3.5美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
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