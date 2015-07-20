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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 19:58 BJT

国际油市：380-cst燃料油贴水走阔至两周低点，因需求疲弱

路透新加坡7月20日 - 380-cst燃料油贴水周一走阔至近两周低点，交易员表示，因需求清淡，抵销了较为均衡的供应。

路透数据显示，380-cst燃料油贴水每吨走阔0.14美元，至每吨较新加坡现货报价贴水2.47美元。

船用燃料油价格走势自5月6日攀升至接近五个月高点以来，便一直在下滑。

“新加坡目前的供应已经更加均衡，”新加坡一名交易员表示。

交易员表示，与过去两、三个月相较，交易商预期8月到货的燃料油货可能较少。

现货交易有两笔回报。

兴隆向BP买进20,000吨180-cst燃料油，船期8月6-10日，每吨较7月现货报价贴水1美元。

壳牌向道达尔买进20,000吨380-cst燃料油，船期8月15-19日，每吨较新加坡现货报价贴水3.5美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)

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