香港个股：中银香港延长人民币清算服务时间，每日系统持续运作达20.5小时

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港7月20日 - 人民币清算行中银香港 周一宣布，将自今日(20日起)起延长人民币即时支付结算系统清算服务时间，新的服务时段可长达20.5小时，从而进一步提高人民币清算效率，为参加行提供更大的便利。
新闻稿显示，新的服务时段为香港时间星期一至五上午8时30分至翌日凌晨5时，系统持续运作时间每日长达20.5小时，并在上述时间内提供即日起息的实时人民币清算服务。在特定周末的人民币清算服务时间为上午8时30分至下午6时30分。
此外，为了提高参加行办理人民币支付业务的灵活性，清算行通过RMB RTGS系统提供日间回购融资（Intraday Repo）的服务时间亦一并延长至翌日凌晨5时，有助参加行加强其流动性管理，推动香港以及全球离岸地区的人民币业务发展。
目前，中银香港为200多家本地及海外参加行提供服务，并拥有全球服务时间最长的人民币清算系统，亦是离岸地区交易量最大的人民币清算平台，每日清算量已达数千亿元人民币。（完） (记者 毕晓雯; 审校 曾祥进)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-