香港个股：中银香港延长人民币清算服务时间，每日系统持续运作达20.5小时

路透香港7月20日 - 人民币清算行中银香港 周一宣布，将自今日(20日起)起延长人民币即时支付结算系统清算服务时间，新的服务时段可长达20.5小时，从而进一步提高人民币清算效率，为参加行提供更大的便利。

新闻稿显示，新的服务时段为香港时间星期一至五上午8时30分至翌日凌晨5时，系统持续运作时间每日长达20.5小时，并在上述时间内提供即日起息的实时人民币清算服务。在特定周末的人民币清算服务时间为上午8时30分至下午6时30分。

此外，为了提高参加行办理人民币支付业务的灵活性，清算行通过RMB RTGS系统提供日间回购融资（Intraday Repo）的服务时间亦一并延长至翌日凌晨5时，有助参加行加强其流动性管理，推动香港以及全球离岸地区的人民币业务发展。