马来西亚期市：棕榈油价格连三日走跌，受出口疲弱与强势美元拖累

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透新加坡7月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一下滑0.14%，至7月9日以来新低，连续第三日下跌，出口疲弱与强势美元拖累市场。
船货验证机构ITS周一发布最新的估值显示，马来西亚7月1-20日出口较前月的1,074,410吨减少15.5%，至907,574吨。
另一家船货验证机构Societe Generale de Surveillance公布同时其出口下滑16.1%。
“海外需求明显下滑，预计不会很快看到情况出现任何改善，”吉隆坡一名交易员表示，“由于美元走强，今天也有一些汇率面的影响。”
马来西亚衍生品交易所的10月棕榈油期货 下跌3马币，或0.14%，收报每吨2,187马币，当日盘中曾触及2,165马币低点。
成交量为30,024口，低于通常的35,000口，由于时值穆斯林开斋节，几个市场参与者并未投入市场。
路透技术分析师王涛表示，由于棕榈油价已跌破每吨2,182马币的支撑，因此可能续跌至2,139马币。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-