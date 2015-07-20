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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 19:51 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格连三日走跌，受出口疲弱与强势美元拖累

路透新加坡7月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一下滑0.14%，至7月9日以来新低，连续第三日下跌，出口疲弱与强势美元拖累市场。

船货验证机构ITS周一发布最新的估值显示，马来西亚7月1-20日出口较前月的1,074,410吨减少15.5%，至907,574吨。

另一家船货验证机构Societe Generale de Surveillance公布同时其出口下滑16.1%。

“海外需求明显下滑，预计不会很快看到情况出现任何改善，”吉隆坡一名交易员表示，“由于美元走强，今天也有一些汇率面的影响。”

马来西亚衍生品交易所的10月棕榈油期货 下跌3马币，或0.14%，收报每吨2,187马币，当日盘中曾触及2,165马币低点。

成交量为30,024口，低于通常的35,000口，由于时值穆斯林开斋节，几个市场参与者并未投入市场。

路透技术分析师王涛表示，由于棕榈油价已跌破每吨2,182马币的支撑，因此可能续跌至2,139马币。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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