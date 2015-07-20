企业并购：洛克希德马丁出价90亿美元收购联合技术旗下Sikorsky

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿7月20日 - 美国国防部最大供应商--洛克希德马丁(Lockheed Martin) 周一宣布，已经同意收购联合技术(United Technologies) 旗下直升机事业Sikorsky Aircraft，作价90亿美元，若将收购交易的税务利益纳入考量，则收购金额为约71亿美元。
洛克希德马丁执行长Marillyn Hewson在一份声明稿中指出，“Sikorsky很适合洛克希德马丁收购，同时也与我们世界级的航太、国防及科技的广泛资产组合相辅相成。”
洛克希德马丁表示，将把Sikorsky纳入作战任务系统以及训练业务当中，这些业务本来就和Sikorsky在多架直升机项目上有合作关系。洛克希德马丁称，预期将在2015年第四季末或2016年第一季初完成这笔交易，快慢取决于监管机构的批准。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-