国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升约30%；台塑石化结束维修重启裂解

路透新加坡7月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周一上升约30%至每吨84.25美元的近一个月高位，因由西方运往东方、8月抵达的的船货量可能不如稍早预期那么高。

消息尚无法证实，但亚洲原本就将收到来自西方190万吨的船货，包括欧洲与地中海。

这至少比亚洲的需求量多出30万吨，但交易员表示，西方石脑油的需求以及运费上扬，可能令西方运往东方的船货受到打击。

“7月从欧洲装船出发、预计8月抵达亚洲的船货已见放缓，”新加坡一名交易员表示，强调运费调升为原因之一。

台湾台塑石化自6月9日左右开始进行维修后，已经重启每年70万吨产能的裂解。

台塑石化重新开始裂解石脑油，也让卖家松了一口气，因为这意味着来自台湾的石脑油需求重返正常水平。

新加坡现货市场有一笔汽油交易回报，中国石油以每桶73.40美元的价格，向贡渥(Gunvor)出售92号汽油船货，船期为8月8-12日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻