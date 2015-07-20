国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升约30%；台塑石化结束维修重启裂解

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透新加坡7月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周一上升约30%至每吨84.25美元的近一个月高位，因由西方运往东方、8月抵达的的船货量可能不如稍早预期那么高。
消息尚无法证实，但亚洲原本就将收到来自西方190万吨的船货，包括欧洲与地中海。
这至少比亚洲的需求量多出30万吨，但交易员表示，西方石脑油的需求以及运费上扬，可能令西方运往东方的船货受到打击。
“7月从欧洲装船出发、预计8月抵达亚洲的船货已见放缓，”新加坡一名交易员表示，强调运费调升为原因之一。
台湾台塑石化自6月9日左右开始进行维修后，已经重启每年70万吨产能的裂解。
台塑石化重新开始裂解石脑油，也让卖家松了一口气，因为这意味着来自台湾的石脑油需求重返正常水平。
新加坡现货市场有一笔汽油交易回报，中国石油以每桶73.40美元的价格，向贡渥(Gunvor)出售92号汽油船货，船期为8月8-12日。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-