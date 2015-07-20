美股业绩：洛克希德马丁季度获利成长4.5%

路透7月20日 - 美国国防部最大武器供应商--洛克希德马丁(Lockheed Martin) 公布季度获利成长4.5%，并称该公司正就政府资讯科技(IT)及技术服务业务进行策略检讨。

该公司表示，检讨的内容相当于2015年预估营收约60亿美元的业务，涵盖17,000名员工。洛克希德马丁稍早宣布，已经同意收购联合技术(United Technologies) 旗下直升机事业Sikorsky Aircraft，作价90亿美元。