表格：外资在韩国股市卖超222亿韩元，散户买超1,307亿韩元

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透首尔7月20日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超222亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月20日 -22.2 -102.9 130.7
7月17日 -72.2 -292.9 357.5
7月16日 182.0 98.8 -42.3
7月15日 235.8 -295.2 60.9
7月14日 -35.6 -121.3 168.2
7月13日 6.0 -10.5 27.3
7月10日 -71.1 -156.7 232.8
7月 9日 -348.8 232.4 110.7
7月 8日 -398.3 114.7 296.3
7月 7日 -105.8 -150.9 250.3
7月 6日 -281.7 -218.9 489.1
7月 3日 -12.1 -70.5 121.0
7月 2日 116.1 -82.5 -2.0
7月 1日 9.4 73.6 -74.8
6月30日 -51.6 83.5 -31.0
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本月以来 -798.4 -982.8 2,125.6
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今年以来 7,724.4 -9,881.9 2,376.9
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-