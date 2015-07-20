USDA报告：7月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透7月20日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 07/16/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/17/2014
初值 修正值 前值
小麦 489,089 271,191 249,787 532,066
燕麦 0 0 0 0
大麦 0 856 856 3,693
玉米 1,161,106 1,057,085 1,056,558 941,977
高粱 116,500 100,115 100,115 114,362
大豆 306,379 146,130 134,666 97,013
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 2,370,201 3,252,367
燕麦 100 100
大麦 4,799 8,756
玉米 39,084,506 41,012,979
高粱 7,747,149 3,953,809
大豆 48,562,347 42,909,953
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-