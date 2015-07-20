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货币新闻 | 2015年 7月 20日 星期一 23:15 BJT

USDA报告：7月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月20日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 07/16/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/17/2014

初值 修正值 前值

小麦 489,089 271,191 249,787 532,066

燕麦 0 0 0 0

大麦 0 856 856 3,693

玉米 1,161,106 1,057,085 1,056,558 941,977

高粱 116,500 100,115 100,115 114,362

大豆 306,379 146,130 134,666 97,013

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 2,370,201 3,252,367

燕麦 100 100

大麦 4,799 8,756

玉米 39,084,506 41,012,979

高粱 7,747,149 3,953,809

大豆 48,562,347 42,909,953

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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