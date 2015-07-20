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债券 | 2015年 7月 21日 星期二 01:24 BJT

南非汇市：兰特下跌，因美国升息预期提振美元

路透约翰内斯堡7月20日 - 南非兰特兑走强的美元周一下跌，南非本周将公布消费者通胀数据和利率决定，投资者保持谨慎态度。

6月美国消费者物价连续第五个月上升且楼市数据强劲，带动对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的预期，提振美元上涨。

1425 GMT，兰特兑美元 报12.4250兰特，较周五纽约收盘下跌0.56%。

6月南非消费者通胀数据将在周三出炉，南非央行周四将公布利率决定。(完)

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