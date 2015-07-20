欧元债市：欧债收益率下跌，因希腊危机缓和大量回赎

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透伦敦7月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一全面下跌，因希腊危机逐步缓和，且未来几周大量回赎将提振欧债需求，投资者调整头寸。
希腊银行业周一重开，且希腊向国际债权人偿还数十亿欧元贷款，这是希腊和欧元区伙伴国就改革换现金交易进行数周磋商后，希腊经济恢复正常的首个谨慎迹象。
不过，希腊的提款上限仍未解除，雅典证交所周一仍然关闭。
欧盟官员希望第三轮希腊救助协议能在8月中旬前到位，届时希腊需要从欧洲央行赎回更多到期债务。
71.6亿欧元的过桥融资足以满足希腊政府7月的资金需求，包括周一向欧洲央行偿还的款项，但还不足以度过8月。希腊财政部官员向路透表示，希腊已开始偿还欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)总计62.5亿欧元的款项。
西班牙 和意大利10年期公债收益率 在早盘下跌最多6-7个基点，在1600GMT，两者小幅回升，分别报1.91%和1.94%。
葡萄牙10年期公债 收益率跌7个基点，报2.61%。
风险意愿上升时，最高评级的德债收益率通常上涨。但月底前大约有近400亿欧元债券回赎和票息支付，这些资金将回到市场，预料这些资金部份将回到德债，这限制了德债收益率走势。
10年期德国公债收益率 跌3个基点，报0.71%。(完)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。