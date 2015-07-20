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债券 | 2015年 7月 21日 星期二 01:35 BJT

欧元债市：欧债收益率下跌，因希腊危机缓和大量回赎

路透伦敦7月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一全面下跌，因希腊危机逐步缓和，且未来几周大量回赎将提振欧债需求，投资者调整头寸。

希腊银行业周一重开，且希腊向国际债权人偿还数十亿欧元贷款，这是希腊和欧元区伙伴国就改革换现金交易进行数周磋商后，希腊经济恢复正常的首个谨慎迹象。

不过，希腊的提款上限仍未解除，雅典证交所周一仍然关闭。

欧盟官员希望第三轮希腊救助协议能在8月中旬前到位，届时希腊需要从欧洲央行赎回更多到期债务。

71.6亿欧元的过桥融资足以满足希腊政府7月的资金需求，包括周一向欧洲央行偿还的款项，但还不足以度过8月。希腊财政部官员向路透表示，希腊已开始偿还欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)总计62.5亿欧元的款项。

西班牙 和意大利10年期公债收益率 在早盘下跌最多6-7个基点，在1600GMT，两者小幅回升，分别报1.91%和1.94%。

葡萄牙10年期公债 收益率跌7个基点，报2.61%。

风险意愿上升时，最高评级的德债收益率通常上涨。但月底前大约有近400亿欧元债券回赎和票息支付，这些资金将回到市场，预料这些资金部份将回到德债，这限制了德债收益率走势。

10年期德国公债收益率 跌3个基点，报0.71%。(完)

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