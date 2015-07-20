金属期市：期铜持稳，盘中因美元上涨而触及近两周低位

* 美元升至三个月高位，因预计美国升息

* 现货锡较三个月期锡升水上涨至去年5月来最高

路透伦敦7月20日 - 伦敦期铜周一触及近两周最低，美元上涨和金价跌至数年低位向市场施压，但之后反弹收平，因投资者消化中国良好的数据和中美两国股市上涨。

美元跳升至三个月高位，因对美国升息的预期增加动能，但以后美元回吐涨幅。黄金价格急跌至逾五年低位，因中国卖家减持黄金。

“企业活动在夏季放缓，意味市场将趋向更多地受基金相关的宏观因素影响。如果市场焦点落在美元，这表示金属价格将表现挣扎，”花旗分析师David Wilson说。

“我仍然认为铜基本面实际上并不太差，但短期内宏观因素占主导。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平在5,480美元。

期铜稍早触及7月8日来最低5,429美元，当日触及六年低位5,240美元。

LME铜库存达到339,775吨，自1月以来增加约90%，向市场施压。上海期交所库存过去两周减少。

利好消息方面，6月中国房价连升第二个月，且中国股市周一上涨。中国股市沪综指周一收升，连续第三日上涨。分析师指出，今天早盘受不实消息影响股指冲高回落，午间获管理层澄清后，大盘企稳震荡回升。预计后市大盘将大概率进入“下有支撑、上有制约”的区间震荡，沪综指中线将围绕4,000点上下300点区间波动。

期锡 下挫1.5%，报每吨15,550美元，盘中追平周五峰值15,800美元，此为5月底来最高。

现货锡较三个月期锡升水60美元，此为去年5月来最高，花旗的Wilson说，短期供应短缺从某种程度上看是人为的。

三个月期铝 收跌1.1%，报每吨1,689美元。

期锌 跌0.7%，报2,052美元。期铅 收跌1.6%，报1,814美元。