纽约期市：原糖下跌逾4%，罗布斯塔咖啡期货上涨

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透纽约/伦敦7月20日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一急挫逾4%，录得两个月来最大单日跌幅，因美元走强，供应充裕以及投资者在美国交易商持仓报告公布显示投机客空头头寸锐减后卖出。
罗布斯塔咖啡期货攀升，在买入指令被触发后，一分钟内急升3%，但稍后大幅缩减涨幅。阿拉比卡咖啡期货在淡静交投中走低，可可期价基本持稳。
10月原糖期货 下跌0.52美分，或4.3%，报每磅11.44美分，为5月13日以来最大单日跌幅，成交放量。10月白糖期货 回落9.50美元，或2.7%，收报每吨347.90美元。
周五美国交易商持仓报告显示，在截至7月14日该周，投机者接近结清所有ICE原糖净空头头寸。
巴西货币雷亚尔走弱，也吸引巴西糖生产商卖出美元计价的糖，使以雷亚尔计的回报上升。
9月罗布斯塔咖啡期货 止损买单触发后价格跳涨3%。该合约仅收涨3美元，或0.2%，报每吨1,678美元，盘中升至1,730美元。
9月阿拉比卡咖啡期货 回落0.95美分，或0.7%，收报每磅1.2745美元。
12月伦敦可可期货 收涨4英镑，或0.2%，报每吨2,218英镑。9月纽约可可期货 收高7美元，或0.2%，报每吨3,353美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-