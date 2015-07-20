纽约期市：原糖下跌逾4%，罗布斯塔咖啡期货上涨

路透纽约/伦敦7月20日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一急挫逾4%，录得两个月来最大单日跌幅，因美元走强，供应充裕以及投资者在美国交易商持仓报告公布显示投机客空头头寸锐减后卖出。

罗布斯塔咖啡期货攀升，在买入指令被触发后，一分钟内急升3%，但稍后大幅缩减涨幅。阿拉比卡咖啡期货在淡静交投中走低，可可期价基本持稳。

10月原糖期货 下跌0.52美分，或4.3%，报每磅11.44美分，为5月13日以来最大单日跌幅，成交放量。10月白糖期货 回落9.50美元，或2.7%，收报每吨347.90美元。

周五美国交易商持仓报告显示，在截至7月14日该周，投机者接近结清所有ICE原糖净空头头寸。

巴西货币雷亚尔走弱，也吸引巴西糖生产商卖出美元计价的糖，使以雷亚尔计的回报上升。

9月罗布斯塔咖啡期货 止损买单触发后价格跳涨3%。该合约仅收涨3美元，或0.2%，报每吨1,678美元，盘中升至1,730美元。

9月阿拉比卡咖啡期货 回落0.95美分，或0.7%，收报每磅1.2745美元。

12月伦敦可可期货 收涨4英镑，或0.2%，报每吨2,218英镑。9月纽约可可期货 收高7美元，或0.2%，报每吨3,353美元。(完)

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