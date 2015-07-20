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债券 | 2015年 7月 21日 星期二 05:33 BJT

美国债市：公债收益率攀升，布拉德讲话和公司债供应预期削弱避险需求

* 圣路易斯联备总裁布拉德称9月升息机会高于50%

* 三年期和两年期公债收益率触及两周半高位

* 对公司债供应的预期拉低公债价格

* 希腊忧虑缓和，降低公债需求

路透纽约7月20日 - 美国短期收益率周一触及逾两周最高水准，因一美联储决策者发表强硬言论，且对公司债供应的预期降低避险公债需求。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一对Fox Business network表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月升息的可能性高于50%。 利率上升预计将拉低公债价格，特别是短债。

分析师称，布拉德的言论倍受关注，因预计在下周7月28-29日美联储政策会议前美联储决策者将保持沉默，且本周公布的美国经济数据少于正常水平。

“在消息面(数据)清淡的一周，当有美联储官员讲话，市场通常会倍加关注，”Raymond James市场策略师Ellis Phifer说。

分析师也表示，预期的公司债供应也向美债价格施压，因交易商为买入公司债作准备。

“多数人预计今夏将有相当规模的公司债供应，人们试图在美联储升息前锁定(借贷)利率，”法国农业信贷银行利率衍生产品策略师Jonathan Rick说。

他表示，公司利用美联储升息前利率较低的机会发债，因美联储升息后发债，公司债的借贷成本将上升。

分析师，今日是交投淡静的夏季交易日，对希腊经济的担忧下降，削减对美国公债的避险需求。希腊银行在周一重开，且希腊向国际债权人偿还拖欠的数十亿欧元款项。

美国三年期公债 下跌3/32，收益报1.088%，周五尾盘报1.053%。

美国两年期公债 下滑2/32，收益率从周五尾盘的0.670%上升至0.702%。

三年期和两年期公债收益率稍早分别触及1.099%和0.706%，均为7月2日来最高。

指标10年期公债 尾盘下滑6/32，收益率从周五尾盘的2.349%上升至2.372%。30年期美国公债 价格最新跌12/32，收益率最新报3.103%，稍早触及一周半低位3.066%。(完)

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