美国债市：公债收益率攀升，布拉德讲话和公司债供应预期削弱避险需求

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
* 圣路易斯联备总裁布拉德称9月升息机会高于50%
* 三年期和两年期公债收益率触及两周半高位
* 对公司债供应的预期拉低公债价格
* 希腊忧虑缓和，降低公债需求
路透纽约7月20日 - 美国短期收益率周一触及逾两周最高水准，因一美联储决策者发表强硬言论，且对公司债供应的预期降低避险公债需求。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一对Fox Business network表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月升息的可能性高于50%。 利率上升预计将拉低公债价格，特别是短债。
分析师称，布拉德的言论倍受关注，因预计在下周7月28-29日美联储政策会议前美联储决策者将保持沉默，且本周公布的美国经济数据少于正常水平。
“在消息面(数据)清淡的一周，当有美联储官员讲话，市场通常会倍加关注，”Raymond James市场策略师Ellis Phifer说。
分析师也表示，预期的公司债供应也向美债价格施压，因交易商为买入公司债作准备。
“多数人预计今夏将有相当规模的公司债供应，人们试图在美联储升息前锁定(借贷)利率，”法国农业信贷银行利率衍生产品策略师Jonathan Rick说。
他表示，公司利用美联储升息前利率较低的机会发债，因美联储升息后发债，公司债的借贷成本将上升。
分析师，今日是交投淡静的夏季交易日，对希腊经济的担忧下降，削减对美国公债的避险需求。希腊银行在周一重开，且希腊向国际债权人偿还拖欠的数十亿欧元款项。
美国三年期公债 下跌3/32，收益报1.088%，周五尾盘报1.053%。
美国两年期公债 下滑2/32，收益率从周五尾盘的0.670%上升至0.702%。
三年期和两年期公债收益率稍早分别触及1.099%和0.706%，均为7月2日来最高。
指标10年期公债 尾盘下滑6/32，收益率从周五尾盘的2.349%上升至2.372%。30年期美国公债 价格最新跌12/32，收益率最新报3.103%，稍早触及一周半低位3.066%。(完)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。