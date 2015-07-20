国际油市：油价跌穿50美元，因供应充足和美元上涨

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
* 美国原油盘中跌穿每桶50美元
* 有迹象显示，原油供应过剩可能会波及成品油市场
* 5月沙特原油出口下降
路透纽约7月20日 - 原油期货周一下跌，美国原油盘中跌穿每桶50美元，因供应充足、伊朗石油出口增加前景和美元续涨，合力向油价施压。
美国成品油期货也下跌。成品油供应不断上升，特别是沙特的柴油供应，扶助拖累美国超低硫柴油期货 盘中降至数月低位。
9月布兰特原油 下跌0.45美元，收报每桶56.65美元，交投区间为56.33-57.44美元。
将在周二到期的8月美国原油 下跌0.74美元，收报每桶50.15美元，盘中跌至49.85美元，为4月来首次跌穿50美元。
“美元继续攀升，市场焦点返回供应和伊朗及六大国上周达成核协议后原油出口增加的前景，”Tradition Energy分析师Gene McGillian说。
5月沙特出口下降和上周行业数据显示美国石油钻井平台减少的消息，限制原油期货的跌幅。
不过，在全球炼厂受到强劲利润率驱使，开工率接近最大产能的情况下，有迹象显示，原油市场供应过剩可能会波及成品油市场。
上周欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普成品油库存上升至纪录高位。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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