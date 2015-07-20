美国股市：小幅收涨，商品市场下跌限制升幅

* 摩根士丹利触及七年高位

* 黄金触及五年低位，铜价和油价下跌

* IBM公布业绩，股价在盘后交易中下滑

* 道指和标普500指数上升0.08%，Nasdaq指数上涨0.17%

路透7月20日 - 美股周一小幅收涨，因企业季报期开局好于预期提振投资者信心，但商品市场下跌限制大盘升幅。

科技股是亮点之一，扶助Nasdaq指数连续第三日创收盘纪录，投资者焦点从希腊和中国转向美国企业季报。升幅最大的五只标普500指数成份股都是科技企业。

金价 下挫至逾五年最低，铜价触及近两周低位。油价也走低，因有迹象显示成品油供应过剩，拖累标普能源指数下挫1.3%。

美元指数 上涨0.17%，报98.04。稍早触及三个月高位，因预计美联储将在今年升息。

“标普500指数动因的变化很有意思，希腊退居次席，美国企业季报首周表现好于预期，带动美股返回交投区间的高端，或至少接近区间高端”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan说。

“但一旦面临商品市场带来的压力--今日标普能源指数下跌1%--这将是一个很难克服的阻力。”

国际商业机器(IBM)公司 在收市后公布季度业绩，股价在盘后交易中劲跌3.6%，报167.01美元。苹果 、雅虎 和微软 将在本周稍后公布业绩。

迄今已公布业绩的企业中，70%的盈利好于分析师预期，高于63%的1994年以来均值。第二季企业盈利料下降2.1%，较7月1日时预期的盈利下降3%略有改善。

不过，55%的企业营收高于预估，低于61%的2002年来均值。第二季美国企业营收跌幅预计将为近六年来最大，部份原因是美元走强，降低了美国企业海外收入的价值。

道琼工业指数 收涨13.96点，或0.08%，至18,100.41点；标准普尔500指数 上升1.64点，或0.08%，至2,128.28点；Nasdaq指数 收高8.716点，或0.17%，至5,218.859点。

标普500指数收位较5月21日创下的2,130.82点的纪录最高收位低不到3点。

摩根士丹利 盈利好于预期，股价盘中触及七年最高，但之后回吐涨幅，收跌0.4%，报40.01美元。

市场成交清淡，根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约58.4股，低于本月迄今日成交均值65.6亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为2,086和967家，比率为2.16:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,935和893家，比率为2.17:1。

有43只标普500指数成份股触及52周新高，31只触及新低；有121只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，139只触及新低。(完)