澳新经济指标预测--7月21日-7月28日****

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月20日当周 7月21日(二) 暂无重要经济数据公布。 7月22日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.8% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.4% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.3% 2100 新西兰央行利率决定 -- -- 3.25% 7月23日(四) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 -- 40.1 出口(亿新西兰元) -- 43.6 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.50 截至6月的一年 -- 逆差25.7 7月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 7月27日当周 7月27日(一) 暂无重要经济数据公布。 7月28日(二) 暂无重要经济数据公布。 (完)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-