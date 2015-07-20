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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 06:11 BJT

《日本重要政经日程》--7月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

    7月20日(一)
    
    2330 - 日本路透短观7月制造业景气判断指数(完)
    
        
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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