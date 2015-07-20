《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 82.67 -0.69 -0.83 1887419
京东 35.06 -0.26 -0.74 5817522
新浪 41.88 -1.03 -2.40 1264378
搜狐 46.91 -1.14 -2.37 390047
网易 150.17 -0.77 -0.51 571583
百度 199.61 +1.17 +0.59 2896413
台湾
台湾积体电路 22.90 -0.13 -0.56 1873762
联电 1.93 +0.00 +0.00 44826
日月光 6.42 +0.07 +1.10 129387
硅品精密 6.87 +0.03 +0.44 461095
和信超媒体 0.75 +0.02 +2.77 201044
友达 3.71 -0.17 -4.38 705638
中华电信 30.64 -0.11 -0.36 40990
台湾国际航电 42.51 -0.38 -0.89 1116695
香港
中国移动 63.39 +0.49 +0.78 165670
中国联通 14.31 -0.05 -0.35 231116
中国电信 56.82 +0.25 +0.44 12302
中芯国际 4.91 -0.01 -0.20 9113
电讯盈科 5.70 +0.00 -0.52 2140
(完)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-