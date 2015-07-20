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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 82.67 -0.69 -0.83 1887419

京东 35.06 -0.26 -0.74 5817522

新浪 41.88 -1.03 -2.40 1264378

搜狐 46.91 -1.14 -2.37 390047

网易 150.17 -0.77 -0.51 571583

百度 199.61 +1.17 +0.59 2896413

台湾

台湾积体电路 22.90 -0.13 -0.56 1873762

联电 1.93 +0.00 +0.00 44826

日月光 6.42 +0.07 +1.10 129387

硅品精密 6.87 +0.03 +0.44 461095

和信超媒体 0.75 +0.02 +2.77 201044

友达 3.71 -0.17 -4.38 705638

中华电信 30.64 -0.11 -0.36 40990

台湾国际航电 42.51 -0.38 -0.89 1116695

香港

中国移动 63.39 +0.49 +0.78 165670

中国联通 14.31 -0.05 -0.35 231116

中国电信 56.82 +0.25 +0.44 12302

中芯国际 4.91 -0.01 -0.20 9113

电讯盈科 5.70 +0.00 -0.52 2140

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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