金砖国家：7月20日股汇市收盘纵览

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透7月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月20日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 小跌6.23点，报935.45点。
中国股市：沪综指收升三连涨，管理层澄清不实消息提振市场信心
中国汇市：人民币收创近两周新低，大行结汇抵消强势美元下贬值预期
香港股市：收盘表现不一，投资者关注内地股市动向
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巴西股市：指标Bovespa指数 跌1.42%，报51,600.07点。
巴西汇市：雷亚尔连续第三个交易日下跌，投资者继续权衡总统罗塞夫联合政府内部矛盾带来的政治不确定性；政治内斗可能会破坏旨在防止信用降级的支出削减计划。雷亚尔 收报3.1999/06，上日收报3.1923/39。
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南非股市：上涨，因工业和金融类股上涨超过黄金和铂金生产商沉重下跌的影响。Top-40指数 收高0.71%，至47,388.67点。大盘综合指数 上涨0.5%，至52,988.32点。
南非汇市：兰特下跌，因美国升息预期提振美元
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印度股市：下跌，从上周所及的三个月收盘高位回落。投资者在议会雨季会期之前一天规避蓝筹股，本轮会期料将讨论土地征用等关键改革议案。指标BSE指数 跌0.15%，至28,420.12点；NSE指数 跌0.07%，至8,603.45点。
印度汇市：卢比兑美元 收盘报63.6600/63.6700，上日报63.4650/63.4750。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.29%，报900.65点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.11%，报492.20点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.02%，报57.000卢布。卢布兑欧元 跌0.02%，至61.680卢布。(完) (编译 王颖；审校 张若琪)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-