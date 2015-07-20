金砖国家：7月20日股汇市收盘纵览

路透7月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月20日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 小跌6.23点，报935.45点。

中国股市：沪综指收升三连涨，管理层澄清不实消息提振市场信心

中国汇市：人民币收创近两周新低，大行结汇抵消强势美元下贬值预期

香港股市：收盘表现不一，投资者关注内地股市动向

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巴西股市：指标Bovespa指数 跌1.42%，报51,600.07点。

巴西汇市：雷亚尔连续第三个交易日下跌，投资者继续权衡总统罗塞夫联合政府内部矛盾带来的政治不确定性；政治内斗可能会破坏旨在防止信用降级的支出削减计划。雷亚尔 收报3.1999/06，上日收报3.1923/39。

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南非股市：上涨，因工业和金融类股上涨超过黄金和铂金生产商沉重下跌的影响。Top-40指数 收高0.71%，至47,388.67点。大盘综合指数 上涨0.5%，至52,988.32点。

南非汇市：兰特下跌，因美国升息预期提振美元

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印度股市：下跌，从上周所及的三个月收盘高位回落。投资者在议会雨季会期之前一天规避蓝筹股，本轮会期料将讨论土地征用等关键改革议案。指标BSE指数 跌0.15%，至28,420.12点；NSE指数 跌0.07%，至8,603.45点。

印度汇市：卢比兑美元 收盘报63.6600/63.6700，上日报63.4650/63.4750。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.29%，报900.65点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.11%，报492.20点。