美国与加拿大经济指标预测--7月21日-7月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月20日当周
7月21日(二)
暂无重要经济指标公布
7月22日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 376.1
再融资指数 -- 1,392.4
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 5月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.3%
房价指数 -- 221.7
1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 540 535
7月23日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月18日当周 28.0 28.1
四周均值(万人) -- 28.25
续请失业金人数(万人) 7月11日当周 222.5 221.5
1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.5% -0.1%
1400 美国领先指标(较前月) 6月 +0.2% +0.7%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 7月 -- 负9
7月24日(五)
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 53.6 53.6
1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 54.6 54.6
7月27日当周
7月27日(一)
-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 134.3
1230 美国耐久财订单 6月 +2.5% -2.2%
扣除运输的耐久财订单 +0.3% 持平
扣除国防的耐久财订单 -- -2.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.4%
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 7月 -- 负7
7月28日(二)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.5%
(较上年同期) -- -1.3%
1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 5月 -- +0.3%
未经季调房价指数(较前月) -- +1.1%
房价指数(较上年同期) -- +4.9%
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 54.6
服务业PMI -- 54.8
1400 美国消费者信心 7月 100.2 101.4
1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 7月 -- 正6(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(编译 白云; 审校 徐文焰)