版本:
中国
市场报道 | 2015年 7月 21日 星期二 07:31 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月21日-7月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

7月20日当周

7月21日(二)

暂无重要经济指标公布

7月22日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 376.1

再融资指数 -- 1,392.4

1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 5月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +5.3%

房价指数 -- 221.7

1400 美国成屋销售年率(万户)　 6月 540 535

7月23日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月18日当周 28.0 28.1

四周均值(万人) -- 28.25

续请失业金人数(万人) 7月11日当周 222.5 221.5

1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.5% -0.1%

1400 美国领先指标(较前月) 6月 +0.2% +0.7%

1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 7月 -- 负9

7月24日(五)

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 53.6 53.6

1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 54.6 54.6

7月27日当周

7月27日(一)

-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 134.3

1230 美国耐久财订单 6月 +2.5% -2.2%

扣除运输的耐久财订单 +0.3% 持平

扣除国防的耐久财订单 -- -2.5%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.4%

1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 7月 -- 负7

7月28日(二)

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.5%

(较上年同期) -- -1.3%

1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 5月 -- +0.3%

未经季调房价指数(较前月) -- +1.1%

房价指数(较上年同期) -- +4.9%

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 54.6

服务业PMI -- 54.8

1400 美国消费者信心 7月 100.2 101.4

1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 7月 -- 正6(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 白云; 审校 徐文焰)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐