《中国报摘》--中国证券报7月21日

* 头版头条:

--中共中央政治局决定今年10月召开第十八届中央委员会第五次全体会议，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议。

* 其他:

--工行 新加坡分行近日在银行间债市完成首笔债券质押式正回购交易，交易金额2亿元人民币，为国外银行机构在银行间债市达成的首笔债券回购交易。

--春秋航空 称，拟以不低于117.2元/股的价格，非公开发行不超过3,839.59万股，募资总额不超过45亿元，用于购买21架空客A320飞机项目等。