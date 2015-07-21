《中国报摘》--中国证券报7月21日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中共中央政治局决定今年10月召开第十八届中央委员会第五次全体会议，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议。
* 其他:
--工行 新加坡分行近日在银行间债市完成首笔债券质押式正回购交易，交易金额2亿元人民币，为国外银行机构在银行间债市达成的首笔债券回购交易。
--春秋航空 称，拟以不低于117.2元/股的价格，非公开发行不超过3,839.59万股，募资总额不超过45亿元，用于购买21架空客A320飞机项目等。
--粤电力 拟非公开发行不超过4.57亿A股，发行价格不低于8.75元/股，至多募资40亿元，用于投资广东粤电大埔电厂“上大压小”新建工程等项目。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”