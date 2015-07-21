《中国报摘》--其他报纸重要消息7月21日

**上海证券报**

--据悉，中国国企改革顶层设计方案进入最后润色阶段，出台时机已近。该方案包括了混合所有制改革、员工持股、国资委职责、央企划分等内容，中央企业深化改革，加快企业重组整合步伐思路或也有新变化。

--天相数据统计显示，上半年业绩排名前10的绩优基金，二季度普遍阶段性降低了对TMT等板块的配置比例，制造业配置比例有所上升，前十大重仓股出现大面积“变脸”。

--全国中小企业股份转让系统数据显示，截至上周末，新三板市场今年共有760家挂牌公司完成942次股票发行，发行股票89.13亿股，融资401.32亿元人民币。

**证券时报**

--天相投顾统计数据显示，二季度公募基金盈利达到3,644亿元，较一季度收益下降约26%。其中偏股基金贡献了总盈利的九成，嘉实基金公司旗下基金当期大赚256.19亿元，成为二季度最赚钱的基金公司。

--永安期货在全国股转公司网站进行预披露，发布申报挂牌相关文件。若成功挂牌，永安期货将成为继创元期货后，第二家挂牌新三板的期货公司。

--上海市委组织部市管干部提任前信息公示，国泰君安 现任副总裁王松将拟任王松为国泰君安证券总裁。

**第一财经日报**

--随着《基本养老保险基金投资管理办法》结束征求意见，这意味着该办法正式出台之后，养老金入市将进入实质性操作阶段。除了广东、山东等前期已经试点入市的省份，江苏、浙江、北京等累计结余超千亿元的七省市也将成为大热门。

**21世纪经济报道**

--铁路总公司数据显示，上半年完成固定资产投资2,651.30亿元，同比增长12.7%。(完)