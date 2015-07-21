中国基金：二季度公募基金盈利达3,644亿元，环比下降约26%

路透上海7月21日 - 证券时报周二报导，今年二季度中国股市整体向好，但由于季末市场出现极端行情，公募基金的收益较一季度相比有所下降。天相投顾统计数据显示，二季度各类基金盈利达到3,644亿元人民币，较一季度收益下降约26%；其中偏股基金贡献了总盈利的九成。

在偏股型基金中，股票型基金盈利2,083亿元，占二季度基金总盈利的57.1%；混合型基金紧随其后，大赚1,122亿元，贡献基金盈利的30.79%，二者利润总和3,205亿元，占基金总盈利的87.95%。

值得一提的是，6月中下旬市场的极端行情让偏股型基金受到一定程度的影响。股基的盈利额由一季度的3,135亿元骤降到二季度的2,083亿元，下降幅度为33.55%，而仓位灵活的混合基金也受到市场极端行情的影响，二季度的收益由一季度的1,412亿元下降到二季度的1,122亿元，同比下降幅度为20.53%。

沪综指二季度涨幅一度高达38%，不过6月末因获利回吐及融资盘平仓等压力，A股市场大幅下跌，至二季度末沪综指累积涨幅仅14.12%。

二季度其他类型基金总体表现也比较平淡，货币型和保本型基金利润微涨，二季度盈利分别为236亿元和47.26亿元，二季度QDII（境内合格机构投资者）基金盈利大幅下滑，盈利额仅为0.091亿元。债券型基金盈利则出现大幅上涨，盈利额为154.36亿元。而大宗商品市场持续的低迷使得商品型基金的收益仅为82.1万元。