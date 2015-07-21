美国金融：美联储新规要求八大银行增加资本，业内担心影响获利

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
摩根大通 面对的追加资本为4.5%；花旗集团 次之，为3.5%。
美联储表示，这些银行均需在三年内达到追加资本的目标。其中七家目前已达标。
美联储人员在电话会议指出，目前仅摩根大通还欠缺125亿美元。12月时的不足金额约200亿美元。
摩根大通2月表示，将“竭尽所能”保持追加资本在低于4.5%。
新规未要求这些银行在美联储的所谓压力测试中达到额外资本目标。
但今年稍晚美联储将研究变更压力测试步骤，以更好地应对大型金融机构产生的系统性风险。
美联储还发布了如何监督通用金融(奇异资融) 的计划。有四家非银行金融机构因对整体系统有重要影响，在危机后也被纳入美联储的监督范围，通用金融即是其中之一。
不过要采纳那些规则也要几年的时间，以给予该公司足够时间来缩减业务，使其低于监督门槛。(完) (编译 李婷仪/张若琪 审校 张涛)
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