版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 08:12 BJT

中港个股：中国太保预计上半年净利同比增加约63%，因投资收益上升

路透上海7月21日 - 中国大型保险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 周二刊登业绩预增公告，预计上半年净利同比增加63%左右，主要原因是公司上半年投资收益同比大幅上升。

去年上半年，中国太平净利为68.48亿元人民币，每股收益为0.76元。中国太保预计于8月31日公布其中报。

中国太保A股周一收报28.56元，过去一个月累计下跌1.8%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐