中港个股：中国太保预计上半年净利同比增加约63%，因投资收益上升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月21日 - 中国大型保险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 周二刊登业绩预增公告，预计上半年净利同比增加63%左右，主要原因是公司上半年投资收益同比大幅上升。
去年上半年，中国太平净利为68.48亿元人民币，每股收益为0.76元。中国太保预计于8月31日公布其中报。
中国太保A股周一收报28.56元，过去一个月累计下跌1.8%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”