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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 08:13 BJT

《香港报摘》--经济日报7月21日

**头版头条**

--中国证监会紧急澄清否认研究退市后沪综指 反弹，短期后市料续反覆波动。

**其他**

--中国证监会国际委员会委员梁定邦称，中国金融改革不会因跌市而放慢，相信深港通、新股注册制也会如期年内推出。

--消息指，中国铁路通信信号将于下周一开始路演，集资额最多20亿美元，有望成为今年以来香港第三大IPO。

--中国三大电讯商6月营运数据全部录得按月增长，其中联通 3G/4G上客量增长5.8倍最叫市场感到意外。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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