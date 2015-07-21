《香港报摘》--经济日报7月21日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--中国证监会紧急澄清否认研究退市后沪综指 反弹，短期后市料续反覆波动。
**其他**
--中国证监会国际委员会委员梁定邦称，中国金融改革不会因跌市而放慢，相信深港通、新股注册制也会如期年内推出。
--消息指，中国铁路通信信号将于下周一开始路演，集资额最多20亿美元，有望成为今年以来香港第三大IPO。
--中国三大电讯商6月营运数据全部录得按月增长，其中联通 3G/4G上客量增长5.8倍最叫市场感到意外。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”